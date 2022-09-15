Вересень, 15 в 17:30

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишнім народним депутатам від Партії регіонів Олегу Царьову та Володимиру Олійнику за співпрацю з ворогом – Росією.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, підозру також отримала так звана “міністр закордонних справ” терористичного формування “ДНР” Наталія Ніконорова.

Всі ці особи відомі сепаратистськими та антиукраїнськими поглядами й заявами. Ще з 2014 року, початку війни РФ проти України, вони переховуються від українського правосуддя.

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За даними СБУ, в перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, 24 лютого 2022 року, ці зрадники незаконно прибули на тимчасово окуповані території Київщини. Царьов, Олійник та Ніконорова перетнули кордон України поза пунктами пропуску, щоб “допомагати” встановлювати окупаційний режим РФ.

Наприклад, у тимчасово захопленому селі Катюжанка (Вишгородський район Київської області) зрадники активно давали інтерв’ю російським пропагандистам, називали владу України “нацистами”, виправдовували вторгнення, розповідали про окупантів-“визволителів” та просували ідеї “русского міра”.

– Ці фігуранти у супроводі озброєних військовослужбовців ЗС РФ вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Зокрема, закликали визнати окупаційну “владу” країни-агресора та правомірними дії її збройних формувань, – уточнили в СБУ.

Зрадники відвідували й школу в Катюжанці, яку російські окупанти перетворили на вогневу позицію та катували там полонених українців.

Слідчі СБУ повідомили про підозру Царьову та іншим двом колаборантам заочно. Йдеться про дві статті Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану);

ч.1 ст. 332-2 (незаконне перетинання держкордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).

Варто зазначити, що в березні цього року Офіс генпрокурора оголосив Олегу Царьову про підозру в посяганні на територіальну цілісність України та колабораційній діяльності.

У травні було поставлено крапку в справі проти Царьова, яка перебувала в суді з 2017 року. Його засудили до 12 років в’язниці за публічні заклики до зміни меж території України, а також до насильницької зміни конституційного ладу.

Крім того, СБУ затримала брата Олега Царьова під час спроби організувати диверсії у східних регіонах України.