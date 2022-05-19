Оружие, тротиловые шашки и фото с Януковичем: СБУ показала фото из квартиры брата Царева
Появились фото с места обысков квартиры брата Олега Царева. Родственник бывшего народного депутата-предателя подозревается в диверсионной деятельности в пользу российских оккупантов.
В доме брата Царева следователи обнаружили специально оборудованный схрон оружия и боеприпасов, а также десятки тротиловых шашек.
Кроме этого, были изъяты его банковские карты и паспорта, свидетельствующие о его российском гражданстве.
— Все эти годы он вел тихий и незаметный образ жизни, поддерживал активную связь с братом, который скрывался на территории России, — говорится в сообщении.
Также во время обысков в квартире брата Царева нашли флаг России и, очевидно, “ценную” фотографию с президентом-предателем Виктором Януковичем.
О том, что в Днепре задержали брата экс-нардепа Олега Царева, стало известно 19 мая.
Выяснилось, что мужчина “с нетерпением” ждал прихода российских оккупантов в город, рассчитывая на кресло главы Днепропетровской областной государственной администрации.
После событий Революции Достоинства, бегства Януковича и начала войны на Донбассе подозреваемый, в отличие от брата-сепаратиста, остался в Украине.
После полномасштабного вторжения 24 февраля он готовился организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.
Уголовное производство открыто по ст. 113 (Диверсия) УК Украины. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО.