Сентябрь, 15 в 1:46

Президент Владимир Зеленский попал в ДТП, но избежал серьезных повреждений.

Об этом в ночь на 15 сентября сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

— В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой, — сообщил он.

По словам Никифорова, Владимира Зеленского осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

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— Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители, — добавил он.

Как известно, в течение 14 сентября президент Владимир Зеленский посетил с визитом на деоккупированной территории Харьковской области. Там, в частности, президент поднял флаг Украины в освобожденном Изюме.

Источник: Sergii Nykyforov