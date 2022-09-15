Зеленський потрапив у ДТП у Києві – речник президента
Президент Володимир Зеленський потрапив у ДТП, але оминув серйозних ушкоджень.
Про це в ніч на 15 вересня повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook.
– У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої, – повідомив він.
За словами Никифорова, Володимира Зеленського оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.
– Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці, – додав він.
Як відомо, протягом 14 вересня президент Володимир Зеленський відвідав з візитом на деокупованій території Харківської області. Там, зокрема, президент підняв прапор України у звільненому Ізюмі.
Джерело: Sergii Nykyforov