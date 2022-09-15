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Факти / Україна

Зеленський потрапив у ДТП у Києві – речник президента

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський потрапив у ДТП, але оминув серйозних ушкоджень.

Про це в ніч на 15 вересня повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook.

– У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої, – повідомив він.

За словами Никифорова, Володимира Зеленського оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

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– Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці, – додав він.

Як відомо, протягом 14 вересня президент Володимир Зеленський відвідав з візитом на деокупованій території Харківської області. Там, зокрема, президент підняв прапор України у звільненому Ізюмі.

Джерело: Sergii Nykyforov

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