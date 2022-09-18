Подоляк назвал три причины, почему переговоры с РФ нецелесообразны

Сентябрь, 18 в 19:56

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече президента РФ Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

— Во-первых, РФ все еще считает, что у нее достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня – это исключительно игра в традиционную русскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем “лживые минские танцы”, начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и не больше. И в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе, – говорит Подоляк.

Также он отметил, что Украину “вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный сценарий”.

– Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное — производное от этого, – говорит советник главы ОП.

Однако Подоляк подчеркнул, что встреча президентов возможна, если перед этим будет полный вывод войск РФ, а предметом разговора будет “обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсации ущерба и выдачу преступников”.