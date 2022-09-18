Подоляк назвав три причини, чому переговори з РФ недоцільні

Вересень, 18 в 19:56

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі президента РФ Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

– По-перше, РФ все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні – це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо “брехливі мінські танці”, починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і не більше. І по-третє, Росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю. Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше, – говорить Подоляк.

Також він зазначив, що Україну “взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний “сценарій””.

– Нас цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Все інше — похідне від цього, – каже радник голови ОП.

Проте Подоляк наголосив, що зустріч президентів можлива, якщо перед цим буде повний вивід військ РФ, а предметом розмови буде “обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців”.