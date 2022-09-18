У большинства – следы насильственной смерти: в Изюме эксперты эксгумировали 59 тел

Сентябрь, 18 в 0:06

17 сентября в освобожденном Изюме эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел.

– Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства есть следы насильственной смерти. Работы продолжаются. Массовые захоронения в Изюме насчитывают более 450 могил. Это трагическое и ужасное последствие полугодовой оккупации, — написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Напомним, что мировые лидеры отреагировали на массовые захоронения в Изюме, назвав это доказательством военных преступлений России.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.

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Фото: Олег Синегубов