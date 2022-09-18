У большинства – следы насильственной смерти: в Изюме эксперты эксгумировали 59 тел
17 сентября в освобожденном Изюме эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел.
– Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства есть следы насильственной смерти. Работы продолжаются. Массовые захоронения в Изюме насчитывают более 450 могил. Это трагическое и ужасное последствие полугодовой оккупации, — написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Напомним, что мировые лидеры отреагировали на массовые захоронения в Изюме, назвав это доказательством военных преступлений России.
Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
Фото: Олег Синегубов