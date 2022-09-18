У більшості – сліди насильницької смерті: в Ізюмі експерти ексгумували 59 тіл

Вересень, 18 в 0:06

17 вересня у звільненному Ізюмі експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували 59 тіл.

– Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 – військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості – наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають. Масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил. Це трагічний і жахливий наслідок піврічної окупації, – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Нагадаємо, що світові лідери відреагували на масові поховання в Ізюмі, назвавши це доказом воєнних злочинів Росії.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

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Фото: Олег Синєгубов