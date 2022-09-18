Вересень, 18 в 18:24

Під час ексгумації у деокупованому Ізюмі на Харківщині слідство виявило тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур. У жертви були зв’язані за спиною руки та відрізана мошонка. Про це у суботу, 17 вересня, повідомило видання Ґрати з посиланням на судмедексперта. Зараз дивляться

Особу та вік чоловіка на той момент не встановили. Відомо, що його тіло було в могилі з номером 91.

Нагадаємо, що 15 вересня у звільненому від російських окупантів Ізюмі виявили близько 450 звичайних могил та одну братську.

Наступного дня було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили, в яких були зв’язані руки мотузками за спиною.

Як зазначив мер Ізюма Валерій Марченко, роботи з ексгумації тіл загиблих триватимуть близько двох тижнів. Наразі на місці працює 10 слідчо-прокурорських груп.

Для ідентифікації загиблих проводитимуть ДНК-тести. Якщо родичі знають, що там поховані їхні рідні, то будуть приїжджати на впізнання до Харкова, а після всіх процедур будуть забирати тіло й ховати в Ізюмі.

Фото: Володимир Зеленський