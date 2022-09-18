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Факти / Україна

Зв’язані руки та відрізана мошонка: в Ізюмі виявили тіло чоловіка зі слідами тортур

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зв’язані руки та відрізана мошонка: в Ізюмі виявили тіло чоловіка зі слідами тортур

Під час ексгумації у деокупованому Ізюмі на Харківщині слідство виявило тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур.

У жертви були зв’язані за спиною руки та відрізана мошонка.

Про це у суботу, 17 вересня, повідомило видання Ґрати з посиланням на судмедексперта.

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Особу та вік чоловіка на той момент не встановили. Відомо, що його тіло було в могилі з номером 91.

Нагадаємо, що 15 вересня у звільненому від російських окупантів Ізюмі виявили близько 450 звичайних могил та одну братську.

Наступного дня було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили, в яких були зв’язані руки мотузками за спиною.

Як зазначив мер Ізюма Валерій Марченко, роботи з ексгумації тіл загиблих триватимуть близько двох тижнів. Наразі на місці працює 10 слідчо-прокурорських груп.

Для ідентифікації загиблих проводитимуть ДНК-тести. Якщо родичі знають, що там поховані їхні рідні, то будуть приїжджати на впізнання до Харкова, а після всіх процедур будуть забирати тіло й ховати в Ізюмі.

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Фото: Володимир Зеленський

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