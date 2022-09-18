Зв’язані руки та відрізана мошонка: в Ізюмі виявили тіло чоловіка зі слідами тортур
Під час ексгумації у деокупованому Ізюмі на Харківщині слідство виявило тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур.
У жертви були зв’язані за спиною руки та відрізана мошонка.
Про це у суботу, 17 вересня, повідомило видання Ґрати з посиланням на судмедексперта.
Особу та вік чоловіка на той момент не встановили. Відомо, що його тіло було в могилі з номером 91.
Нагадаємо, що 15 вересня у звільненому від російських окупантів Ізюмі виявили близько 450 звичайних могил та одну братську.
Наступного дня було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили, в яких були зв’язані руки мотузками за спиною.
Як зазначив мер Ізюма Валерій Марченко, роботи з ексгумації тіл загиблих триватимуть близько двох тижнів. Наразі на місці працює 10 слідчо-прокурорських груп.
Для ідентифікації загиблих проводитимуть ДНК-тести. Якщо родичі знають, що там поховані їхні рідні, то будуть приїжджати на впізнання до Харкова, а після всіх процедур будуть забирати тіло й ховати в Ізюмі.
Фото: Володимир Зеленський