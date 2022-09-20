Путин приказал олигархам создать частные армии: Жданов объяснил, почему это не поможет РФ

Сентябрь, 20 в 15:06

На фоне провала формирования добровольческих батальонов в регионах РФ Владимир Путин якобы поручил олигархам собрать частные армии, что-то вроде ЧВК Вагнер, и отправить их на фронт. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему их эффективность очень низкая.

– На сегодняшний день ПВК Вагнера и, в принципе, ВС РФ создали некий конвейер смерти. Потому что они набирают людей, подписывают контракты и бросают их на линию фронта. Ни о какой слаженности войск речь не идет. Первое слаживание войск начинается после четырех месяцев тщательной боевой подготовки, – подчеркнул он.

По его словам, Путин сейчас все чаще делает ставку именно на марионеточные формирования войск, а не на регулярные подразделения.

– Сейчас началась новая кампания по созданию каждым олигархом частной армии. Соответственно, Минобороны РФ предоставит им оружие, и я не уверен, что все олигархи отдадут эти армии на фронт. Может, их оставят для себя? И будут ли решать свои, коммерческие вопросы? – подчеркнул Жданов.