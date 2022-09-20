Путін наказав олігархам створити приватні армії: Жданов пояснив, чому це не допоможе РФ

Вересень, 20 в 15:06

На тлі провалу формування добровольчих батальйонів в регіонах РФ Володимир Путін нібито доручив олігархам зібрати приватні армії, щось на кшталт ПВК Вагнер, і відправити їх на фронт. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому їхня ефективність дуже низька.

– На сьогодні ПВК Вагнера та і, в принципі, ЗС РФ створили такий собі конвеєр смерті. Тому що вони набирають людей, підписують контракти і кидають їх на лінію фронту. Ні про яке злагодження військ не йдеться. Перше злагодження військ починається після чотирьох місяців ретельної бойової підготовки, – наголосив він.

За його словами, Путін зараз все частіше робить ставку саме на маріонеткові формування військ, а не на регулярні підрозділи.

– Зараз почалася нова кампанія щодо утворення кожним олігархом приватної армії. Відповідно, Міноборони РФ надасть їм зброю, і я не впевнений, що всі олігархи віддадуть ці армії на фронт. Може, їх залишать для себе? І вирішуватимуть свої, комерційні питання? – наголосив Жданов.