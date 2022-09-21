Сентябрь, 21 в 19:08

Президент США Джо Байден выступил на Генассамблее ООН с резкой речью в адрес президента России Владимира Путина.

Он заявил, что вторжение РФ в Украину “беззастенчиво нарушает” устав ООН, а зверства в Украине “должны заставить вашу кровь стынуть в жилах”.

— Путин утверждает, что он должен был действовать, потому что России угрожали, но никто не угрожал России и никто, кроме России, не искал конфликта, — сказал Байден.

Кроме того, он назвал российское вторжение в Украину “жестокой и ненужной войной”.

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— Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся в свою соседнюю страну. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН, четкий запрет завоевания соседней страны, — сказал Байден.

Американские обозреватели указывают, что Байден уже планировал сделать войну в Украине центральной темой своего ежегодного выступления в ООН, но заявление Путина о “частичной мобилизации” российских граждан и возможности применения ядерного оружия резко повышает ставки для выступления Байдена.

Президент США заявил, что Путин ведет войну, которая имеет целью уничтожить украинскую нацию.

— Эта война направлена на то, чтобы уничтожить право Украины на существование как государства, проще говоря, право Украины на существование как народа. Где бы вы ни были, во что бы вы ни верили, это должно … заставить вашу кровь застыть в жилах, — сказал Байден.

Он предупредил, что на фоне войны России в Украине “под угрозой” оказались основы устава Организации Объединенных Наций.

— Сегодня, когда мы встречаемся, сама основа устава ООН — стабильный и справедливый порядок, основанный на правилах — подвергается нападкам со стороны тех, кто хочет ее разрушить или исказить ради собственной политической выгоды, — сказал Байден во время выступления, намекая на Россию, отметив, что устав 1945 года был согласован гражданами, “объединенными в своей приверженности к работе ради мира”.

Он призвал организацию “стать более инклюзивной”, чтобы “лучше реагировать на потребности современного мира”, сообщив слушателям, что США поддерживают идею увеличения количества постоянных и непостоянных представителей в Совете безопасности ООН.

Источник: General Assembly of the United Nations