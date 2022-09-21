Сентябрь, 21 в 17:34

Мировое сообщество не позволит российскому диктатору Владимиру Путину применить ядерное оружие. Однако риски существуют.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild, комментируя соответствующие угрозы хозяина Кремля.

– Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие, – отметил Зеленский.

В то же время президент не исключил ядерной угрозы, поскольку “невозможно заглянуть в голову” российскому диктатору.

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– Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, риски есть, – заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что в любом случае угрозам и шантажу Путина поддаваться не стоит.

– Завтра Путин может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем пойти на эти компромиссы, – объяснил он.

Как известно, 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения снова прибег к угрозам о возможности применения ядерного оружия. По словам кремлевского диктатора, это произойдет “в случае угрозы территориальной целостности” РФ.