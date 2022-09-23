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Факти / Україна

Щоб скінчилась війна, треба вправити мозок керівництву Росії – Зеленський

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Війну в Україні треба завершити раніше, ніж в Росії закінчаться мобілізовані військові. Для цього необхідно, щоб хтось вправив мозок військово-політичному керівництву РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes 400.

– Я б не хотів думати, що війна закінчиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна повинна закінчитися раніше, але хтось повинен вправити мозок військово-політичному керівництву Російської Федерації, – зазначив він.

За словами президента, мобілізація в Росії відбувається ще з 24 лютого, просто раніше вона була прихована.

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Зеленський каже, що Путін кидав на територію України громадян РФ, щоб вони загинули.

– Коли у них закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли у них закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів – це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати, – додав очільник держави.

Також президент наголосив, що для України війна закінчиться тоді, коли вона поверне окуповані території.

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Фото: Офіс президента

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