Сентябрь, 24 в 17:53

Украинские военные смогут сбивать российские крылатые ракеты с ядерным зарядом, если Россия все же решит применить их против Украины. В то же время, возможности сбивать баллистические ракеты в данный момент нет.

Об этом сообщил в эфире Радио НВ военный эксперт, полковник запаса, военный летчик Роман Свитан, отвечая на вопрос, есть ли средства противодействия ядерному оружию, если РФ все же запустит ракету с ядерным зарядом.

Он объяснил, что есть разные виды ядерного оружия: в частности, баллистические ракеты, а также крылатые ракеты с ядерным зарядом (например, стратегические крылатые ракеты Х-102 с термоядерной боеголовкой класса воздух-земля).

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Кроме того, существует так называемое “ядерное оружие поля боя” – специальные артиллерийские снаряды с ядерной боеголовкой.

– Защита от них разная. От снарядов можно защититься, только если уничтожить саму установку (из которой их выпускают, — Ред.)… Крылатую ракету действительно можно сбить. Так же, как мы сбиваем ракеты Х-101, те же Калибры, можно сбить и крылатую ракету (с ядерным зарядом, – Ред.)… А вот баллистические ракеты у нас точно сбить невозможно, потому что нечем. На нижней траектории она очень сильно разгоняется. У нас практически нет системы противоракетной обороны, чтобы сбивать баллистические ракеты, — отметил эксперт.

Свитан уточнил, что ядерные заряды хранятся в особых условиях, холодильных камерах, с системами теплоотвода. И если агрессор начнет их перемещать для использования, то страны Запада сразу это отследят. Между ядерными странами постоянно происходит обмен информацией.

По мнению эксперта, ядерный шантаж Кремля – это, скорее всего, блеф.

– Любое движение (ядерного оружия, – Ред.) будет прекращено. Я думаю, что Путину уже известно, как это будет прекращено. Ему донесли, что первым погибнет он… Поэтому я не думаю, что вообще будет какое-то движение. Люди, думающие применить ядерное оружие, не будут мобилизовать 300 тыс. человек. Зачем? Я считаю, что это пока блеф, – подчеркнул Свитан.

Он добавил, что цель таких угроз Кремля может заключаться в предотвращении ареста российских активов, определенных санкций или предоставления Украине определенных видов мощного западного оружия.

Как известно, 21 сентября глава РФ Владимир Путин пригрозил применением ядерного оружия “в случае угрозы территориальной целостности” России.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что мир не позволит Кремлю это сделать, но риски остаются. Зеленский подчеркнул, что угрозы Москвы не заставят Украину отказаться от освобождения территорий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что применение в Украине ядерного оружия будет иметь для РФ серьезные последствия, и Кремлю об этом известно.

А президент Польши Анджей Дуда напомнил Кремлю, что США “также имеют кнопки, которые запускают ядерные ракеты”.

Источник: Радио НВ