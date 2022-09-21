Сентябрь, 21 в 17:59

Последние угрозы Кремля, в частности ядерным оружием, не заставят Украину отказаться от освобождения своих территорий.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

Президент отметил, что не собирается отменять планы по отвоеванию временно оккупированных РФ территорий.

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– Мы будем действовать согласно нашим планам шаг за шагом. Я уверен, что мы освободим нашу территорию, – подчеркнул Зеленский.

Комментируя провозглашение РФ псевдореферендумов на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей президент обратил внимание, что почти весь мир их не признает.

– Это фиктивные референдумы, 90% государств мира их не признают, – заявил Зеленский.

Как известно, накануне, 20 сентября, появилась информация, что подконтрольные Кремлю террористические формирования “ЛДНР”, а также марионетки на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей “решили” провести псевдореферендумы о “присоединении” к РФ.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ и намерениях призвать в армию “300 тыс. резервистов”. Он также пригрозил применить ядерное оружие “в случае угрозы территориальной целостности” РФ.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, президент РФ хочет проведения “референдумов”, чтобы сдерживать контрнаступление украинских военных, объявив его “нападением на Россию”.