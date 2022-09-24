Вересень, 24 в 17:53

Українські військові зможуть збивати російські крилаті ракети з ядерним зарядом, якщо Росія все ж вирішить застосувати їх проти України. Водночас можливості збивати балістичні ракети наразі немає.

Про це поінформував в ефірі Радіо НВ військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик Роман Світан, відповідаючи на запитання, чи є засоби протидії ядерній зброї, якщо РФ все ж запустить ракету з ядерним зарядом.

Він пояснив, що є різні види ядерної зброї: зокрема, балістичні ракети, а також крилаті ракети із ядерним зарядом (наприклад, стратегічні крилаті ракети Х-102 з термоядерною боєголовкою класу повітря-земля).

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Крім того, існує так звана “ядерна зброя поля бою” – спеціальні артилерійські снаряди з ядерною боєголовкою.

– Захист від них різний. Від снарядів можна захиститися, лише якщо знищити саму установку (з якої їх випускають, – Ред.)… Крилату ракету дійсно можна збити. Так само, як ми збиваємо ракети Х-101, ті ж Калібри, можна збити й крилату ракету (з ядерним зарядом, – Ред.)… А ось балістичні ракети в нас точно збити неможливо, тому що нічим. На нижній траєкторії вона дуже сильно розганяється. Ми практично не маємо системи протиракетної оборони, щоб збивати балістичні ракети, – зазначив експерт.

Світан уточнив, що ядерні заряди зберігаються в особливих умовах, холодильних камерах, з системами тепловідведення. І якщо агресор почне їх переміщувати для використання, то країни Заходу це одразу відстежать. Між ядерними країнами постійно відбувається обмін інформацією.

На думку експерта, ядерний шантаж Кремля – це швидше за все блеф.

– Будь-який рух (ядерної зброї, – Ред.) буде припинений. Я думаю, що Путіну вже відомо, як це буде припинено. Йому донесли, що першим загине він… Тому я не думаю, що взагалі буде якийсь рух. Люди, які думають застосувати ядерну зброю, не будуть мобілізувати 300 тис. осіб. Навіщо? Я вважаю, що це поки що блеф, – наголосив Світан.

Він додав, що мета таких погроз Кремля може полягати в запобіганні арешту російських активів, певним санкціям чи наданню Україні певних видів потужної західної зброї.

Як відомо, 21 вересня глава РФ Володимир Путін пригрозив застосуванням ядерної зброї “в разі загрози територіальній цілісності” Росії.

У відповідь президент України Володимир Зеленський висловив думку, що світ не дозволить Кремлю це зробити, проте ризики залишаються. Зеленський наголосив, що погрози Москви не змусять Україну відмовитися від звільнення територій.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що застосування в Україні ядерної зброї матиме для РФ серйозні наслідки, і Кремлю про це відомо.

А президент Польщі Анджей Дуда нагадав Кремлю, що США “також мають кнопки, які запускають ядерні ракети”.

Джерело: Радіо НВ