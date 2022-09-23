Сентябрь, 23 в 19:50

Если Россия применит против Украины тактическое ядерное оружие, она будет исключена из цивилизованного мира и получит жесткий ответ со стороны США.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В заявлении для СМИ политик подчеркнул, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к ядерному шантажу со стороны РФ.

Дуда уточнил, что у США “также есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты”. Польский лидер также напомнил, что Украина не является ядерным государством и защищает свою территорию от российской агрессии обычным оружием.

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– Соединенные Штаты – это большое ядерное государство, крупнейшее военное государство в мире. И тот факт, что США воспринимают эту российскую угрозу серьезно, тоже представляет угрозу для РФ. Если Россия нарушит все табу и против государства, не имеющего ядерного оружия и сегодня защищающего свою территорию, используя только обычное оружие, даже если против этого государства (Украины, — Ред.) будет применено тактическое ядерное оружие, РФ может ожидать ответа, — сообщил Дуда.

По словам президента Польши, российский диктатор Владимир Путин и его окружение знают, что применение даже тактического ядерного оружия против государства с безъядерным статусом поставит РФ и ее руководство “вне мировой политики”.

Он отметил, что если в РФ отважатся на такой сумасшедший шаг, то окажутся за пределами цивилизованного демократического мира, для которого перестанут существовать.

– Это не только угроза уголовных трибуналов и ответственности и возможного длительного лишения свободы, а просто исключение из цивилизованного мира и их, и России, пока они ее возглавляют, – объяснил Дуда.

Как известно, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил о возможности применения ядерного оружия “при угрозе территориальной целостности” РФ.

В ответ на это заявление президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мир не позволит Кремлю использовать ядерное оружие, однако риски остаются.

Зеленский добавил, что угрозы Кремля не заставят Украину отказаться от деоккупации всех территорий.

Источник: Polsat News