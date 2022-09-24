“Референдум” по-российски: на Херсонщине одного человека заставляют голосовать несколько раз

Сентябрь, 24 в 14:29

Уже второй день продолжается псевдореферендум в Херсонской области. Избирательные участки пустые, поэтому вооруженные оккупанты устроили охоту на избирателей – ходят по домам и заставляют голосовать.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

– Некоторым не повезло уже дважды – по второму кругу пришлось заполнять бюллетень и “голосовать”. Практикуется семейное голосование – если дома застали только одного члена семьи, напрягают взять несколько бюллетеней и проголосовать за всех, – рассказал он.

По его словам, на тех, кто отказывается брать в руки бюллетени, психологически давят, угрожают последствиями, оскорбляют.

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– Эта пародия на демократию ничего общего с ней не имеет. Только террор и беспредел, “право сильного”. Херсонщина есть и будет частью Украины и для нас, и для всего цивилизованного мирового сообщества, а происходящий сегодня фарс никак не повлияет на работу ВСУ по деоккупации наших территорий, – подчеркнул Соболевский.

Оккупанты ранее заявляли о проведении 23-27 сентября на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей “референдумов” о присоединении к РФ.

На Западе уже заявили, что будут введены санкции против России за организацию псевдореферендумов.