“Референдум” по-російськи: на Херсонщині одну людину змушують голосувати кілька разів

Вересень, 24 в 14:29

Вже другий день триває псевдореферендум на Херсонщині. Виборчі дільниці порожні, тому озброєні окупанти влаштували полювання на виборців – ходять по домівках і змушують голосувати.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

– Декому не пощастило вже двічі – по другому колу довелося заповнювати бюлетень та “голосувати”. Практикується сімейне голосування – якщо вдома застали лише одного члена сім’ї, напрягають взяти кілька бюлетенів та “проголосувати” за всіх, – розповів він.

За його словами, на тих, хто відмовляється брати до рук бюлетені, психологічно тиснуть, загрожують наслідками, ображають.

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– Ця пародія на демократію нічого спільного з нею не має. Тільки терор та беззаконня, “право сильного”. Херсонщина є і буде частиною України, і для нас і для всієї цивілізованої світової спільноти, а фарс, що відбувається сьогодні, ніяк не вплине на роботу ЗСУ з деокупації наших територій, – наголосив Соболевський.

Окупанти раніше заявляли про проведення 23-27 вересня на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей “референдумів” про приєднання до РФ.

На Заході вже заявили, що запровадять санкції проти Росії за організацію псевдореферендумів.