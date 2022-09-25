60 вылетов в сутки: Россия активизировала беспилотники для ударов по объектам и разведке
Российские военные с целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры совершили до 60 вылетов беспилотников.
Кроме того, за прошлые сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 24 обстрела из РСЗО по военным и гражданским объектам Украины.
— От вражеского огня пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Пруд и Одесса, — говорится в оперативной сводке Генштаба в Facebook.
Также противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск;
- на Краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное;
- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Веселое и Верхнекаменское;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Парасковьевка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись 18 населенных пунктов: Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Зализничное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Червоное и Ольговское.
На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов недалеко от линии столкновения, в частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Ставок, Первомайское, города Марганец и Никополь.