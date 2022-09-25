60 вильотів за добу: Росія активізувала безпілотники для ударів по об’єктах та розвідки

Вересень, 25 в 19:26

Російські військові з метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури здійснили до 60 вильотів безпілотників.

Крім того, минулої доби окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах України.

– Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса, – йдеться в оперативному зведенні Генштабу у Facebook.

Також противник здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

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на Сіверському напрямку – у районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області;

– у районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області; на Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ;

– у районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ; на Краматорському напрямі – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне;

– Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське;

– Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське; на Авдіївському напрямку –Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляли 18 населених пунктів: Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 38 населених пунктів неподалік лінії зіткнення, зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.