Как может ответить Байден на ядерный удар Путина — 4 вероятных сценария

Сентябрь, 25 в 22:02

К какому сценарию прибегнет президент США Джо Байден в случае применения главой РФ Владимиром Путиным ядерного оружия.

Во-первых, Запад может направить в Украину больше оружия и больше сил на восточный фронт НАТО. Однако это может, как повлиять на агрессора, так и не сдержать Путина от дальнейших действий.

Во-вторых, США могут нанести удар по российским военным, возможно, по базе, которая нанесла удар. Но и это, вероятнее, всего не утихомирит диктатора.

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Третий сценарий выглядит так — США размещают ядерную бомбу для галочки, например, в Северном Ледовитом океана или в далекой Сибири.

Четвертый же ответ подразумевает смену режима в РФ, а именно Байден строит планы по устранению Путина и сообщает об этом лично ему.