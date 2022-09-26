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Факты / Україна

Как может ответить Байден на ядерный удар Путина — 4 вероятных сценария

Малиновская Ангелина, редактор ленты
путін
Фото: Depositphotos

К какому сценарию прибегнет президент США Джо Байден в случае применения главой РФ Владимиром Путиным ядерного оружия.

Во-первых, Запад может направить в Украину больше оружия и больше сил на восточный фронт НАТО. Однако это может, как повлиять на агрессора, так и не сдержать Путина от дальнейших действий.

Во-вторых, США могут нанести удар по российским военным, возможно, по базе, которая нанесла удар. Но и это, вероятнее, всего не утихомирит диктатора.

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Третий сценарий выглядит так — США размещают ядерную бомбу для галочки, например, в Северном Ледовитом океана или в далекой Сибири.

Четвертый же ответ подразумевает смену режима в РФ, а именно Байден строит планы по устранению Путина и сообщает об этом лично ему.

 — Ни один из вариантов Байдена не выглядит особенно удачным — каждый сопряжен со своим набором рисков, которые потенциально могут привести к Армагеддону. Но есть одна возможность, которая может сработать. Есть теория, что Путин не хочет становиться ядерным, но сделает это, чтобы выжить. Байден может составить план смены режима в случае ядерной эскалации, а затем сообщить об этом ему четко и конфиденциально, — пишет Bloomberg.

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Источник: Bloomberg
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