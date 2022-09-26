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Факты / Україна

Конгресс США договорился о предоставлении Украине дополнительных $12 млрд — Reuters

Илья Нежигай, редактор ленты
Конгрес США
Фото: Depositphotos

В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно $12 млрд.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

— Участники переговоров по законопроекту о бюджетных расходах в Конгрессе США согласились включить около $12 млрд новой помощи Украине в ответ на просьбу администрации (президента США Джо) Байдена, — сообщил источник издания.

Информатор Reuters также сообщил, что эта мера будет охватывать финансирование переселения афганских беженцев.

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Напомним, в начале месяца президент США обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Украине новую чрезвычайную военную и экономическую помощь в размере $11,7 млрд.

Тогда в Белом доме аргументировали такой запрос тем, что он необходим для поддержания темпов оказания помощи Украинскому государству в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября.

В полночь пятницы Конгресс должен принять законопроект о расходах, который также временно профинансирует широкий спектр правительственных программ США.

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Источник: Reuters
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