Конгресс США договорился о предоставлении Украине дополнительных $12 млрд — Reuters
В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно $12 млрд.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
— Участники переговоров по законопроекту о бюджетных расходах в Конгрессе США согласились включить около $12 млрд новой помощи Украине в ответ на просьбу администрации (президента США Джо) Байдена, — сообщил источник издания.
Информатор Reuters также сообщил, что эта мера будет охватывать финансирование переселения афганских беженцев.
Напомним, в начале месяца президент США обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Украине новую чрезвычайную военную и экономическую помощь в размере $11,7 млрд.
Тогда в Белом доме аргументировали такой запрос тем, что он необходим для поддержания темпов оказания помощи Украинскому государству в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября.
В полночь пятницы Конгресс должен принять законопроект о расходах, который также временно профинансирует широкий спектр правительственных программ США.