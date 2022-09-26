Путин хочет завершить войну в Украине до 15 ноября — Жданов о мобилизации в РФ
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что из определенных источников поступает информация, что президент России Владимир Путин хочет до 15 ноября закончить войну в надежде на капитуляцию Украины.
– Россия не может собрать миллион людей для мобилизации в кратчайшие сроки. По моим оценкам, это продлится до весны… Первые 300 тысяч они до ноября или до конца года мобилизуют. Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы до 15 ноября Путин хочет закончить войну.
Но в его понимании окончание войны – это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ. То есть, Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО, — сказал Жданов.
Также он добавил, что это необходимо России, чтобы иметь возможность подготовиться и совершить повторное нападение и оккупировать всю Украину.
При этом Жданов подчеркнул, что Украина со старым советским оружием смогла изменить ход войны и “перемолоть” профессиональную российскую армию. Теперь же РФ хочет напугать Украину “любительской армией”.
– Мы стали профессиональной армией западного типа. Подготовка личного состава и оружие отличаются. Поэтому те люди, которых сюда пригонит РФ, станут жертвами этой войны. Чем больше они людей пригонят, тем больше потерь у них будет, – подчеркнул Жданов.