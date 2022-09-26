Путін хоче завершити війну в Україні до 15 листопада – Жданов про мобілізацію в РФ
Військовий експерт Олег Жданов заявив, що з певних джерел надходить інформація, що президент Росії Володимир Путін хоче до 15 листопада закінчити війну, сподіваючись на капітуляцію України.
– Росія не може зібрати мільйон людей для мобілізації в найкоротші терміни. За моїми оцінками, це триватиме до весни… Перші 300 тисяч вони до листопада або до кінця року мобілізують. Хоча Росія чомусь орієнтується на 15 листопада. Є інформація, що нібито до 15 листопада Путін хоче закінчити війну.
Але в його розумінні закінчення війни – це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах РФ. Тобто Україна повинна погодитись з втратою територій, визнати їх російськими та не вступати до НАТО, – сказав Жданов.
Також він додав, що це потрібно Росії, щоб мати можливість підготуватись та здійснити повторний напад і окупувати всю Україну.
При цьому Жданов наголосив, що Україна зі старою радянською зброєю змогла змінити хід війни та “перемолоти” професійну російську армію. Тепер же РФ хоче налякати Україну “аматорською армією”.
– Ми стали професійною армією західного типу. Підготовка особового складу та зброя відрізняються. А тому ті люди, яких сюди прижене РФ, стануть жертвами цієї війни. Чим більше вони людей приженуть, тим більше втрат у них буде, – наголосив Жданов.