Путін хоче завершити війну в Україні до 15 листопада – Жданов про мобілізацію в РФ

Вересень, 26 в 0:00

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що з певних джерел надходить інформація, що президент Росії Володимир Путін хоче до 15 листопада закінчити війну, сподіваючись на капітуляцію України.

– Росія не може зібрати мільйон людей для мобілізації в найкоротші терміни. За моїми оцінками, це триватиме до весни… Перші 300 тисяч вони до листопада або до кінця року мобілізують. Хоча Росія чомусь орієнтується на 15 листопада. Є інформація, що нібито до 15 листопада Путін хоче закінчити війну. Але в його розумінні закінчення війни – це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах РФ. Тобто Україна повинна погодитись з втратою територій, визнати їх російськими та не вступати до НАТО, – сказав Жданов.

Також він додав, що це потрібно Росії, щоб мати можливість підготуватись та здійснити повторний напад і окупувати всю Україну.

При цьому Жданов наголосив, що Україна зі старою радянською зброєю змогла змінити хід війни та “перемолоти” професійну російську армію. Тепер же РФ хоче налякати Україну “аматорською армією”.

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