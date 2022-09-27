Вересень, 27 в 17:59

Російські окупанти планують провести примусову “мобілізацію” в Маріуполі (Донецька область), тому намагаються закрити місто для виїзду жителів. До військ РФ можуть забрати близько 10 тис. чоловіків.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

– Ми бачимо за статистикою: якщо ще тиждень тому виїжджали десь 80-120 людей на добу, то минулої доби з Маріуполя виїхали вісім людей. Це свідчить про те, що Маріуполь зачиняють, – зазначив він.

Бойченко попередив, що люди, які залишаються в місті, потрапляють в небезпеку. На його думку, окупанти фактично закривають місто для “мобілізації” чоловіків після оголошення фіктивних результатів псевдореферендуму про “приєднання” до РФ.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, що депресивні регіони РФ уже потрапили під цю мобілізацію. Вони сьогодні не шкодують своїх. Як вони будуть шкодувати людей, яких вони вбивали з початку цієї війни?.. Вони відправлять цих людей на мобілізацію, а потім на фронт і використовуватимуть їх як (гарматне, – Ред.) м’ясо, – заявив мер Маріуполя.

За його словами, на вулицях тимчасово окупованого Донецька вже немає чоловіків: вони або загинули після “мобілізації”, або в полоні, або поранені.

– Так, на жаль, відбуватиметься і в Маріуполі… Якщо говорити про кількість людей, які можуть потрапити до військ РФ чи лав так званої “ДНР”, це більше 10 тис. чоловіків, які сьогодні знаходяться в небезпеці, – додав Бойченко.

Він нагадав, що окупанти вже намагалися проводити приховану “мобілізацію” маріупольців. Людей заманювали через смс-повідомлення буцім на роботу, а потім відправляли на фронт.

Тепер же псевдореферендум РФ стане першим кроком до відкритої “мобілізації”.

У зв’язку з цим Бойченко закликав чоловіків призовного віку за можливості якнайшвидше виїжджати з Маріуполя, щоб не потрапити до армії РФ.

– Сьогодні треба знаходити будь-які шляхи для виїзду на підконтрольні Україні території, – заявив він.

Як поінформували в Маріупольській міській раді, в окупованому місті колаборанти вже поспіхом готують документи для проведення “мобілізації”. У жовтні вони планують відправляти перші ешелони чоловіків на фронт.

Як відомо, глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію. За офіційними даними, йдеться про призов “300 тис. резервістів”. Однак ЗМІ називали цифри в мільйон чи навіть 1,2 млн осіб.

В українській розвідці інформували, що після проведення псевдореферендумів окупанти можуть провести так звану мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях. Проте місцеві мешканці налаштовані до них вороже.

Джерело: Media Center Ukraine, Маріупольська міська рада