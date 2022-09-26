Нынешняя мобилизация Путина не повлияет на ход войны ни в 2022-м, ни в 2023 году — ISW
Президент РФ Владимир Путин вряд ли справится с фундаментальными структурными проблемами, пытаясь мобилизовать большое количество россиян для продолжения войны в Украине.
По мнению экспертов, мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не будет иметь драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW).
— Частичная мобилизация, которую он объявил 21 сентября, создаст дополнительные силы, однако неэффективные, и это будет происходить с большими внутренними социальными и политическими потерями. Силы, созданные этой частичной мобилизацией, вряд ли существенно увеличат чистую боевую мощь российских войск в 2022 году, — считают аналитики.
Также в отчете говорится, что Путину придется исправить основные недостатки российского военного персонала и техники, если мобилизация все же будет иметь существенный характер.
— Но его действия свидетельствуют о том, что он гораздо больше озабочен тем, чтобы доставить солдат на поле боя, чем заниматься устранением основных недостатков армии, — говорится в отчете.
По словам аналитиков, вооруженные силы РФ не создают условий для эффективной широкомасштабной мобилизации, по крайней мере, с 2008 года и не создают резервных сил, необходимые для мгновенной мобилизации, направленной на немедленный эффект на поле боя. Быстрых решений этих проблем нет, как утверждают эксперты.
Аналитики считают, что качество резервистов будет низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже.
Однако, как отмечают аналитики, система достаточно налажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.
Проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян на борьбу, в конце концов, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно и годы.
Источник: ISW