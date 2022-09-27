Вересень, 27 в 15:58

На території Харківщини Збройні сили України вже звільнили від російських окупантів 454 населені пункти.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Завдяки наступальним діям наших військових в області деокуповано 454 населені пункти, – наголосив він.

Тимошенко уточнив, що на деокупованих територіях регіону:

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вже відновили роботу 14 відділень Національної поліції;

у 90 закладах освіти розпочалося онлайн-навчання;

запрацювали 78 фельдшерських пунктів;

розпочали роботу 23 органи місцевого самоврядування;

також уже працюють 10 відділень Укрпошти.

В області відновлено роботу шести веж мобільного зв’язку, 27 об’єктів газопостачання та 23 об’єктів електропостачання.

Тимошенко уточнив, що в Балаклії відновлено енергопостачання для 77% мешканців міста. А там, де поки що відсутнє постачання електрики, створюють резервний запас обладнання та палива. Крім того, закуповуються засоби індивідуального обігріву для мешканців громад.

У звільнених населених пунктах готуються до відкриття банківських відділень, наприклад у селищі Золочів.

– Досягнуто домовленості щодо обслуговування банківських карток за допомогою виїзних терміналів, що дасть можливість провести платежі та отримати готівку. Окремо ведеться робота з аптеками та супермаркетами щодо видачі готівки мешканцям на касах, – розповів Тимошенко.

Наразі в області тривають аварійно-відновлювальні роботи, налагоджено доставку гуманітарної допомоги в населені пункти (доставлено вже понад 400 тонн).

Крім того, до деяких населених пунктів уже запустили приміські пасажирські потяги (сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків).

Станом на 16 вересня в Офісі президента інформували про звільнення 421 населеного пункту на Харківщині.

27 вересня стало відомо, що Збройні сили України повернули під свій контроль територію Борівської громади та села Піски-Радьківські, що на Харківщині.

Крім того, ЗСУ звільнили селище Куп’янськ-Вузловий. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, трохи менше 6% області залишаються тимчасово окупованими.