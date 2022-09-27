ЗСУ звільнили на Харківщині понад 450 населених пунктів – ОПУ
На території Харківщини Збройні сили України вже звільнили від російських окупантів 454 населені пункти.
Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
– Завдяки наступальним діям наших військових в області деокуповано 454 населені пункти, – наголосив він.
Тимошенко уточнив, що на деокупованих територіях регіону:
- вже відновили роботу 14 відділень Національної поліції;
- у 90 закладах освіти розпочалося онлайн-навчання;
- запрацювали 78 фельдшерських пунктів;
- розпочали роботу 23 органи місцевого самоврядування;
- також уже працюють 10 відділень Укрпошти.
В області відновлено роботу шести веж мобільного зв’язку, 27 об’єктів газопостачання та 23 об’єктів електропостачання.
Тимошенко уточнив, що в Балаклії відновлено енергопостачання для 77% мешканців міста. А там, де поки що відсутнє постачання електрики, створюють резервний запас обладнання та палива. Крім того, закуповуються засоби індивідуального обігріву для мешканців громад.
У звільнених населених пунктах готуються до відкриття банківських відділень, наприклад у селищі Золочів.
– Досягнуто домовленості щодо обслуговування банківських карток за допомогою виїзних терміналів, що дасть можливість провести платежі та отримати готівку. Окремо ведеться робота з аптеками та супермаркетами щодо видачі готівки мешканцям на касах, – розповів Тимошенко.
Наразі в області тривають аварійно-відновлювальні роботи, налагоджено доставку гуманітарної допомоги в населені пункти (доставлено вже понад 400 тонн).
Крім того, до деяких населених пунктів уже запустили приміські пасажирські потяги (сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків).
Станом на 16 вересня в Офісі президента інформували про звільнення 421 населеного пункту на Харківщині.
27 вересня стало відомо, що Збройні сили України повернули під свій контроль територію Борівської громади та села Піски-Радьківські, що на Харківщині.
Крім того, ЗСУ звільнили селище Куп’янськ-Вузловий. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, трохи менше 6% області залишаються тимчасово окупованими.