Сентябрь, 28 в 23:36

Россиянам, которые хотят жить, надо убегать, сдаваться в плен или бороться на улицах городов России, поскольку у них и так нет тех вещей, которые есть у элиты в Кремле.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в конце обращения по итогам 28 сентября.

Он перешел на русский и обратился к россиянам.

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— Что касается ситуации на фронте, для нас все понятно. Поэтому я повторяю еще раз… Тем, кто понимает только на русском. Хотите жить — бегите. Хотите жить — сдавайтесь в плен. Хотите жить — боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может, у вас есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером поесть и теперь мобилизация. Боритесь за свое! — призвал Владимир Зеленский.

Он также объяснил россиянам, что им не стоит лезть на украинскую землю, в украинскую душу и украинскую культуру.