Вересень, 28 в 23:36

Росіянам, які бажають жити, треба тікати, здаватися в полон та боротися на вулицях міст Росії, бо крім цього, у них немає тих речей, які є у еліти в Кремлі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський наприкінці звернення за підсумками 28 вересня.

Він перейшов на російську та звернувся до росіян.

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– Що стосується ситуації на фронті, для нас усе зрозуміло. Тому я повторюю ще раз… Тим, хто розуміє тільки російською. Хочете жити – тікайте. Хочете жити – здавайтеся в полон. Хочете жити – боріться на своїх вулицях за свою свободу. У вас і так усе забрали. Чи в когось із вас є нафтові вишки? Є палаци? Є виноградники? А може, у вас є яхти? Або якийсь банк? За що ви взагалі боретеся? У вас є тільки кредити, щось увечері поїсти і тепер мобілізація. Боріться за своє! – закликав Володимир Зеленський.

Він також пояснив росіянам, що їм не варто лізти на українську землю, в українську душу та українську культуру.