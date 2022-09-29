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Факты / Україна

В Генштабе рассказали, сколько военных уже мобилизовала РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Генштабе рассказали, сколько военных уже мобилизовала РФ
Фото: Минобороны

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что с начала объявления мобилизации в России уже призвали 100 тыс. человек.

Об этом во время брифинга 29 сентября сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

– В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тыс. из объявленных 300 тыс. человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тыс. – не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше, – сообщил он.

Также Громов отметил, что в России мобилизация началась раньше, чем 21 сентября. Так, согласно информации от пленных, отмобилизованных отправляли на фронт в сентябре менее чем через неделю – без прохождения подготовки и слаживания.

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