Сентябрь, 29 в 16:36

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что с начала объявления мобилизации в России уже призвали 100 тыс. человек.

Об этом во время брифинга 29 сентября сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

– В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тыс. из объявленных 300 тыс. человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тыс. – не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше, – сообщил он.

Также Громов отметил, что в России мобилизация началась раньше, чем 21 сентября. Так, согласно информации от пленных, отмобилизованных отправляли на фронт в сентябре менее чем через неделю – без прохождения подготовки и слаживания.