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Факти / Україна

У Генштабі розповіли, скільки військових уже мобілізувала РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Генштабі розповіли, скільки військових уже мобілізувала РФ
Фото: Міноборони

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що з початку оголошення мобілізації у Росії вже призвали 100 тис. осіб.

Про це під час брифінгу 29 вересня повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– У Росії після оголошення часткової мобілізації активно продовжується заклик військовозобов’язаних. Нині вже покликано понад 100 тис. із оголошених 300 тис. осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра у 300 тис. – не кінцева. Найімовірніше, що чисельність відмобілізованих буде значно більшою, – повідомив він.

Також Громов зазначив, що в Росії мобілізація розпочалася раніше, ніж 21 вересня. Так, згідно з інформацією від полонених, відмобілізованих відправляли на фронт у вересні менш як за тиждень – без проходження підготовки та злагодження.

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