Октябрь, 01 в 9:44

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 59 610 российских оккупантов.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 530 захватчиков, 16 вражеских танков, 17 боевых бронированных машин, сбили один вертолет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 2 354 (+16);

боевые бронированные машины – 4 949 (+17);

артиллерийские системы – 1 397 (+6);

РСЗО – 336 (+3);

средства ПВО – 176;

самолеты – 264;

вертолеты – 226 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6);

крылатые ракеты – 246;

корабли /катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3786 (+18);

специальная техника – 131.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Подробнее о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.