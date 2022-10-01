Жовтень, 01 в 9:44

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 59 610 російських окупантів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 530 загарбників, 16 ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, збили один гелікоптер і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 2 354 (+16);

бойові броньовані машини ‒ 4 949 (+17);

артилерійські системи – 1 397 (+6);

РСЗВ – 336 (+3);

засоби ППО ‒ 176;

літаки – 264;

гелікоптери – 226 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 009 (+6);

крилаті ракети ‒ 246;

кораблі /катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 786 (+18);

спеціальна техніка ‒ 131.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.