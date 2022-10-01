Октябрь, 01 в 18:04

В субботу, 1 октября, глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила, что в Николаеве под завалами, которые образовались в результате ночного российского прилета, нашли погибшую молодую женщину.

– Под завалами после ночного прилета обнаружили одного погибшего. Это молодая женщина. Соболезнование семье погибшей. На месте работают спасатели, – говорится в сообщении, опубликованном на канале чиновницы в Telegram.

Напомним, в ночь на 1 октября российские войска обстреляли Николаев. Мэр города сообщал, что было попадание в жилой дом.