Жовтень, 01 в 18:04

У суботу, 1 жовтня, голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що у Миколаєві під завалами, які утворилися внаслідок нічного російського прильоту, знайшли молоду жінку, яка загинула.

– Під завалами після нічного прильоту виявили одного загиблого. Це молода жінка. Співчуття сім’ї загиблої. На місці працюють рятувальники, – йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі чиновниці у Telegram.

Нагадаємо, в ніч проти 1 жовтня російські війська обстріляли Миколаїв. Мер міста повідомляв, що було потрапляння в житловий будинок.