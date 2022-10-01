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У Миколаєві під завалами після прильоту знайшли загиблу молоду жінку – облрада

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Обстріл Миколаївської області 25 липня 2022
Фото: ДСНС

У суботу, 1 жовтня, голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що у Миколаєві під завалами, які утворилися внаслідок нічного російського прильоту, знайшли молоду жінку, яка загинула.

– Під завалами після нічного прильоту виявили одного загиблого. Це молода жінка. Співчуття сім’ї загиблої. На місці працюють рятувальники, – йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі чиновниці у Telegram.

Нагадаємо, в ніч проти 1 жовтня російські війська обстріляли Миколаїв. Мер міста повідомляв, що було потрапляння в житловий будинок.

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