Разрушены два этажа: РФ попала из ЗРК С-300 в жилой дом Николаева
Ночью 1 октября армия РФ попала ракетой типа С-300 в жилой дом в Николаеве.
Обновлено в 08:57. Разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах.
Также повреждены автомобили, припаркованные во дворе.
В домах поблизости вылетели окна.
– К счастью, никто из жителей не пострадал, – сообщил руководитель областной военной администрации Александр Сенкевич.
В настоящее время коммунальщики убирают территорию от обломков, мусора и расчищают дорогу.
Проезд по улице пока перекрыт, уточнил мэр города.
Напомним, что громкие звуки люди услышали в четыре утра, когда еще не сработали сирены.
О воздушной тревоге известили уже через несколько минут после взрывов, в 04:06.
Спустя полчаса мэр города Александр Сенкевич сообщил о попадании в жилой дом и отметил, что на место выехали все службы.
Миновала угроза обстрелов в областном центре в 05:03.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.