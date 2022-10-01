Октябрь, 01 в 8:57

Ночью 1 октября армия РФ попала ракетой типа С-300 в жилой дом в Николаеве.

Ночью оккупанты попали в жилой дом в Николаеве / 7 фотографий

Обновлено в 08:57. Разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах.

Также повреждены автомобили, припаркованные во дворе.

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В домах поблизости вылетели окна.

– К счастью, никто из жителей не пострадал, – сообщил руководитель областной военной администрации Александр Сенкевич.

В настоящее время коммунальщики убирают территорию от обломков, мусора и расчищают дорогу.

Проезд по улице пока перекрыт, уточнил мэр города.

Напомним, что громкие звуки люди услышали в четыре утра, когда еще не сработали сирены.

О воздушной тревоге известили уже через несколько минут после взрывов, в 04:06.

Спустя полчаса мэр города Александр Сенкевич сообщил о попадании в жилой дом и отметил, что на место выехали все службы.

Миновала угроза обстрелов в областном центре в 05:03.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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