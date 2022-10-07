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Иранские дроны-камикадзе не повлияют на ход войны в Украине, а используются для террора — ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Иранские дроны-камикадзе не повлияют на ход войны в Украине, а используются для террора — ISW
Фото: УНИАН

Использование Россией беспилотных летательных аппаратов иранского производства не создает асимметричных эффектов, как это произошло с использованием Украиной систем HIMARS, предоставленных США, и вряд ли существенно повлияет на ход войны и используется для террора.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

– Российские войска, вероятно, не сосредотачивают эти беспилотники на асимметричных узлах вблизи поля боя.

Они использовали многие беспилотники против гражданских целей в тылах, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты с помощью террора. Такие усилия не приносят успеха, – пишут аналитики ISW.

Аналитики считают, что российские войска, вероятно, уже использовали большой процент поставленных дронов-камикадзе Shahed-136.

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Источник: ISW

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