Иранские дроны-камикадзе не повлияют на ход войны в Украине, а используются для террора — ISW
Использование Россией беспилотных летательных аппаратов иранского производства не создает асимметричных эффектов, как это произошло с использованием Украиной систем HIMARS, предоставленных США, и вряд ли существенно повлияет на ход войны и используется для террора.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.
– Российские войска, вероятно, не сосредотачивают эти беспилотники на асимметричных узлах вблизи поля боя.
Они использовали многие беспилотники против гражданских целей в тылах, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты с помощью террора. Такие усилия не приносят успеха, – пишут аналитики ISW.
Аналитики считают, что российские войска, вероятно, уже использовали большой процент поставленных дронов-камикадзе Shahed-136.
Источник: ISW