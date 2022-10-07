Іранські дрони камі-кадзе не вплинуть на хід війни в Україні, а використовуються задля терору – ISW

Жовтень, 07 в 8:54

Використання Росією безпілотних літальних апаратів іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною систем HIMARS, наданих США, і навряд чи суттєво вплине на хід війни та використовується для терору.

Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни.

– Російські війська, здається, не зосереджують ці безпілотники на асиметричних вузлах поблизу поля бою. Вони використовували багато безпілотників проти цивільних цілей у тилах, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору. Такі зусилля не приносять успіху, – пишуть аналітики ISW.

Аналітики вважають, що російські війська, ймовірно, вже використали великий відсоток поставленних дронів-камікадзе Shahed-136.

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Джерело: ISW