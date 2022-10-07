Октябрь, 07 в 20:22

Оккупанты запугивают жителей Горловки, несогласных с захватнической политикой России на временно неподконтрольных Киеву территориях.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины вечером 7 октября.

По данным военных, противник пытается удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий ВСУ на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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В Генштабе напомнили, что на всей территории Украины остается угроза авиационных и ракетных ударов.

— В течение суток оккупанты нанесли два ракетных и пять авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, — сообщили военные.

В частности, от вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более чем 10 населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.

Для ударов по населенным пунктам Запорожье и Николаев противник использовал четыре беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях российские оккупанты осуществляли обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

— из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелечье, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелечье, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная; на Краматорском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григорьевка, Торское, Ивановка и Грековка;

— из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григорьевка, Торское, Ивановка и Грековка; на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Выемка, Роздоловка, Веселое, Зайцево и Отрадовка;

противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Выемка, Роздоловка, Веселое, Зайцево и Отрадовка; на Авдеевском направлении враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка;

враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Красного, Гуляйполя и Новополя;

от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Красного, Гуляйполя и Новополя; на Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более двадцати населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения.

Генштаб сообщил, что ВСУ отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Кроме того, оккупационная власть РФ продолжает оказывать давление на граждан Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донецкой области.

— По имеющейся информации, в отдельных районах города Горловка представители “силовых структур” запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к Российской Федерации на незаконном референдуме. Продолжается выявление мужчин, избегающих мобилизации, их задерживают и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь, — говорится в сообщении.

В частности, в Генштабе сообщили, что имеются “существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий”, проводимых военным руководством России.

— Так, в начале октября из 8 тысяч отмобилизованных лиц, находящихся на базе Новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины, — сообщили военные.

Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь, добавили в Генштабе.

— Остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти в качестве гуманитарной помощи. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами, — говорится в сообщении.

Украинские военные добавили, что оккупанты продолжают нести потери на юге нашей страны.

Так, в районе населенного пункта Каховка Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны. В частности, в результате эффективного огневого поражения района сосредоточения противника вблизи населенного пункта Борозенское 5 октября текущего года потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых.

В Генштабе сообщили, что украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов. Сейчас подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны Украины сбили два БПЛА и два вертолета врага.

В частности, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.