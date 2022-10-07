Захватчики РФ принудительно мобилизуют мужчин на оккупированных территориях — Генштаб
Оккупанты запугивают жителей Горловки, несогласных с захватнической политикой России на временно неподконтрольных Киеву территориях.
Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины вечером 7 октября.
По данным военных, противник пытается удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий ВСУ на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В Генштабе напомнили, что на всей территории Украины остается угроза авиационных и ракетных ударов.
— В течение суток оккупанты нанесли два ракетных и пять авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, — сообщили военные.
В частности, от вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более чем 10 населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.
Для ударов по населенным пунктам Запорожье и Николаев противник использовал четыре беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях российские оккупанты осуществляли обстрелы:
- на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;
- на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелечье, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная;
- на Краматорском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григорьевка, Торское, Ивановка и Грековка;
- на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Выемка, Роздоловка, Веселое, Зайцево и Отрадовка;
- на Авдеевском направлении враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Красного, Гуляйполя и Новополя;
- на Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более двадцати населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения.
Генштаб сообщил, что ВСУ отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.
Кроме того, оккупационная власть РФ продолжает оказывать давление на граждан Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донецкой области.
— По имеющейся информации, в отдельных районах города Горловка представители “силовых структур” запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к Российской Федерации на незаконном референдуме. Продолжается выявление мужчин, избегающих мобилизации, их задерживают и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь, — говорится в сообщении.
В частности, в Генштабе сообщили, что имеются “существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий”, проводимых военным руководством России.
— Так, в начале октября из 8 тысяч отмобилизованных лиц, находящихся на базе Новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины, — сообщили военные.
Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь, добавили в Генштабе.
— Остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти в качестве гуманитарной помощи. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами, — говорится в сообщении.
Украинские военные добавили, что оккупанты продолжают нести потери на юге нашей страны.
Так, в районе населенного пункта Каховка Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны. В частности, в результате эффективного огневого поражения района сосредоточения противника вблизи населенного пункта Борозенское 5 октября текущего года потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых.
В Генштабе сообщили, что украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов. Сейчас подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны Украины сбили два БПЛА и два вертолета врага.
В частности, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.