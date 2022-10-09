Октябрь, 08 в 21:06

После утреннего взрыва на Крымском (Керченском) мосту оккупанты пытаются перебросить два парома в порт Керчь, чтобы возобновить перевозку между Россией и оккупированным полуостровом.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

— Это два автопассажировских парома греческого построения, когда-то они были в собственности Греции, Российская Федерация купила их в 2015 году. Это паромы Мечта и Лаврентий. Лаврентий у них работал с июля этого года между Ейском и Мариуполем на перевозке войск. Он берет до 500 человек и 25 фур, условно говоря, или там 40-50 легковушек. Из Ейска он вышел и идет в направлении Керчи. Мечту они в Керченском рыбном порту сегодня пытались запустить, но что-то у них не получилось. Это неудивительно, потому что эти суда простояли более трех лет, – сказал он.

По словам Клименко, оценить то, как изменится поток российского оружия на южный фронт, трудно.

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Для этого нужно знать, в каком состоянии находится железнодорожная часть Керченского моста и повлиял ли взрыв на опоры моста.

— Если железная дорога сможет продолжить функционирование, то она будет и дальше использоваться для перевозки военных грузов. А автомобильные пассажирские паромы будут компенсировать потерю части автомобильного трафика. Речь идет о перевозке продуктов питания и всего, что есть на прилавках магазинов, от моющих средств до строительных материалов, — сказал эксперт.