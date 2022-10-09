Чи зможуть росіяни перевозити зброю до України після вибуху на Керченському мосту
Після ранкового вибуху на Кримському (Керченському) мосту окупанти намагаються перекинути два пороми до порту Керч, щоб відновити перевезення між Росією та окупованим півострівом.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
– Це два автопасажирські пороми грецької побудови, колись вони були у власності Греції, Російська Федерація купила їх у 2015 році. Це пороми Мрія і Лаврентій. Лаврентій у них працював з липня цього року між Єйськом і Маріуполем на перевезенні військ. Він бере до 500 людей і 25 фур, умовно кажучи, або там 40-50 легковиків. З Єйська він вийшов і йде в напрямку Керчі. Мрію вони в Керченському рибному порті сьогодні намагалися запустити, але щось в них не вийшло. Це не дивно, бо ці судна простояли більше трьох років, – сказав він.
За словами Клименка, оцінити те, як зміниться потік російської зброї на південний фронт, наразі важко.
Для цього потрібно знати, в якому стані перебуває залізнична частина Керченського мосту та чи вплинув вибух на опори мосту.
– Якщо залізниця зможе продовжити функціонування, то вона буде й надалі використовуватися для перевезення військових вантажів. А автомобільні пасажирські пороми компенсуватимуть втрату частини автомобільного трафіку. Йдеться про перевезення продуктів харчування й всього того, що є на прилавках магазинів, від миючих засобів до будівельних матеріалів, – сказав експерт.