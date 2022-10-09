Жовтень, 08 в 21:06

Після ранкового вибуху на Кримському (Керченському) мосту окупанти намагаються перекинути два пороми до порту Керч, щоб відновити перевезення між Росією та окупованим півострівом.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

– Це два автопасажирські пороми грецької побудови, колись вони були у власності Греції, Російська Федерація купила їх у 2015 році. Це пороми Мрія і Лаврентій. Лаврентій у них працював з липня цього року між Єйськом і Маріуполем на перевезенні військ. Він бере до 500 людей і 25 фур, умовно кажучи, або там 40-50 легковиків. З Єйська він вийшов і йде в напрямку Керчі. Мрію вони в Керченському рибному порті сьогодні намагалися запустити, але щось в них не вийшло. Це не дивно, бо ці судна простояли більше трьох років, – сказав він.

За словами Клименка, оцінити те, як зміниться потік російської зброї на південний фронт, наразі важко.

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Для цього потрібно знати, в якому стані перебуває залізнична частина Керченського мосту та чи вплинув вибух на опори мосту.

– Якщо залізниця зможе продовжити функціонування, то вона буде й надалі використовуватися для перевезення військових вантажів. А автомобільні пасажирські пороми компенсуватимуть втрату частини автомобільного трафіку. Йдеться про перевезення продуктів харчування й всього того, що є на прилавках магазинів, від миючих засобів до будівельних матеріалів, – сказав експерт.