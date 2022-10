На 229-й день повномасштабної війни війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Під удар сьогодні потрапили Київ та населені пункти в низці областей.

На черговий акт тероризму Росії вже відреагували представники української влади. Факти ICTV зібрали ключові заяви.

Так, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ворог намагається знищити та стерти українців з лиця землі.

Він уточнив, що російські терористи мають дві цілі:

1. Перша – це енергетичні об’єкти по всій країні: Київщина, Хмельниччина, Львів, Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь України.

Зеленський попередив, що сьогодні можуть бути тимчасові перебої з електрикою, проте всю зруйновану інфраструктуру буде відновлено.

2. Друга мішень ворога – мирні люди. Зеленський наголосив, що рашисти спеціально обрали такий час (коли люди добираються на роботу) і такі цілі, щоб завдати якомога більше шкоди.

Глава держави уточнив, що своїми ракетними ударами ворог прагне посіяти паніку та хаос серед українців.

Він уточнив, що наразі працює ППО (вже збито щонайменше 38 повітряних цілей), та закликав перебувати в укриттях.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що росіяни воюють “з дитячими майданчиками, дітьми та людьми”. Він уточнив, що нинішні ракетні обстріли стануть ще одним сигналом для цивілізованого світу, що питання агресії РФ має бути вирішене силою.

Водночас українців ракетні удари не залякають, а зроблять “ще злішими” та пришвидшать рух уперед. Єрмак пообіцяв, що на кожен удар буде відповідь.

У Twitter-аканті Єрмак закликав визнати РФ країною-спонсором тероризму та надати Україні сучасні системи протиракетної оборони.

Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко також відреагував на обстріли, назвавши їх звірячими. Він підтвердив, що окупанти хочуть знищити критичну енергетичну інфраструктуру.

За його словами, вже чимала частина ракет РФ влучила в енергосистеми різних міст. Тимошенко попередив про можливість віялових відключень.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що масштабні ракетні обстріли українських міст є свідченням терористичної сутності російського режиму. Він додав, що цей терор – єдине, на що здатен Кремль, оскільки війська РФ програють на полі бою.

Він уточнив, що це не змінить позицію України: з РФ неможливо про щось говорити, по ній треба “вдарити правильно для того, щоб вона перестала знущатися над іншими країнами”. На думку Подоляка, після сьогоднішніх ударів світ остаточно змінить ставлення до того, що відбувається в Україні, і якомога швидше передасть системи ППО, протиракетної оборони для захисту українського неба.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що зранку агресор випустив вже 75 ракет, 41 з них знешкоджено нашою ППО. Ворожа атака триває, тож потрібно залишатися в укриттях.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що російські ракети вразили об’єкти в центрі міста: в Шевченківському та Солом’янському районах. Він закликав мешканців столиці та передмістя перебувати в укриттях і не виїжджати в місто, якщо немає гострої необхідності.

Центральні вулиці Києва наразі перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби. Є влучання в об‘єкти критичної інфраструктури, загиблі та постраждалі.

Кличко попередив, що є загроза нових ударів. Він порадив киянам взяти в укриття теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував, що перебуває в постійному контакті з партнерами, щоб координувати рішучу відповідь на атаки РФ. Очільник МЗС перериває свій африканський тур і негайно повертається в Україну.

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022