Посольство США в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину

Октябрь, 10 в 12:59

Посольство США призвало находящихся в Украине американцев спрятаться в укрытиях и по возможности, когда это будет безопасно, покинуть страну. Об этом говорится на сайте дипведомства.

В посольстве отметили, что Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также государственным объектам в Киеве и других местах.

— Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, — говорится в сообщении.

Граждан США призвали скрыться и покидать Украину, используя доступные частные наземные перевозки, когда это будет безопасно.

Сейчас смотрят

10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить ПВО.

Под ракетные обстрелы попал Киев. В КГГА сообщали о попадании в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. По предварительной информации, восемь человек погибли.

Источник: посольство США