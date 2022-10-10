Посольство США у Києві закликало своїх громадян залишити Україну

Жовтень, 10 в 12:59

Посольство США закликало американців, які перебувають в Україні, сховатися в укриттях і за можливості, коли це буде безпечно, залишити країну. Про це йдеться на сайті дипвідомства.

У посольстві зазначили, що Росія завдала ударів по цивільній інфраструктурі України, а також державних об’єктах у Києві та інших місцях.

— Триваючі удари Росії по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню та громадянській інфраструктурі, – йдеться у повідомленні.

Громадян США закликали сховатися та залишати Україну, використовуючи доступні приватні наземні перевезення, коли це буде безпечно.

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10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що армія РФ 10 жовтня вже випустила по Україні 75 ракет, 41 з яких вдалося збити ППО.

Під ракетний обстріл потрапив Київ. У КМДА повідомляли про влучання у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. За попередньою інформацією, вісім людей загинули.

Джерело: посольство США