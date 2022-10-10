Октябрь, 10 в 11:08

В понедельник утром, 10 октября, российские войска запустили по территории Украины уже 75 ракет.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, более 40 ракет обезвредили украинские силы ПВО (противовоздушной обороны).

– Страна-террорист РФ наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО, — сообщил Залужный.

Он подчеркнул, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить украинцев. Однако атака РФ продолжается, поэтому гражданам нужно оставаться в укрытиях.

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Как известно, войска РФ ударили сегодня по центру Киева, в частности возле Национального университета им. Тараса Шевченко. Погибли по меньшей мере пятеро мирных киевлян, есть раненые.

Из-за ракетных ударов РФ остановлено движение метрополитена в столице.

Взрывы также звучали в Днепре, Житомире, Обухове, Хмельницкой области, Киевской области, Тернополе, Львове.

Из многих городов поступает информация о проблемах с электроснабжением после массированного ракетного удара РФ по Украине (в частности, в Харькове, Полтаве и Львове).