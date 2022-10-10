Украина усиливает оборону на границе с Беларусью – МВД

Октябрь, 10 в 17:52

Проводятся активные действия по усилению подразделений системы МВД на границе с Беларусью для отпора потенциально возможной агрессии.

Об этом сообщил заместитель МВД Украины Игорь Бондаренко.

— Министром внутренних дел определяется и постоянно осуществляется задача оперативного выяснения в местах дислокации потребностей соответствующих подразделений системы МВД и немедленного их решения. Это и есть основная цель наших рабочих поездок — изучение ситуации на месте и выяснение потребностей, — заявил он.

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В настоящее время Госпогранслужбой ведутся активные действия по строительству фортификационных сооружений, усиливаются структурные подразделения, что значительно укрепляет наши линии обороны.

— Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси. В комплексе с ВСУ, Нацполицией, Нацгвардией проводим мероприятия по взаимодействию структурных подразделений ГПСУ по эффективности действий в случае угрозы. Пограничники максимально прилагают усилия для того, чтобы наша страна была защищена начиная с границы, — рассказал заместитель председателя Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Сердюк.

Напомним, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск.