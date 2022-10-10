Україна посилює оборону на кордоні з Білоруссю – МВС

Жовтень, 10 в 17:52

Проводяться активні дії з підсилення підрозділів системи МВС на кордоні з Білоруссю для надання відсічі потенційно можливій агресії.

Про це повідомив заступник МВС України Ігор Бондаренко.

– Міністром внутрішніх справ визначається та постійно здійснюється завдання щодо оперативного з’ясування в місцях дислокації потреб відповідних підрозділів системи МВС та негайного їх вирішення. Це і є основною метою наших робочих поїздок — вивчення ситуації на місці та з’ясування потреб, — заявив він.

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На даний час Держприкордонслужбою ведуться активні дії із побудови фортифікаційних споруд, структурні підрозділи посилюються вогневою компонентою, що значно зміцнює наші лінії оборони.

– Ми й далі нарощуємо свої можливості щодо відбиття ймовірного нападу ворога зі сторони Білорусі. У комплексі зі ЗСУ, Нацполіцією, Нацгвардією проводимо заходи щодо взаємодії структурних підрозділів ДПСУ для ефективності дій у випадку загрози. Прикордонники максимально докладають зусиль для того, щоби наша країна була захищена починаючи з кордону, — розповів заступник голови Держприкордонслужби України генерал-майор Сергій Сердюк.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ.