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Факты / Україна

За голоса на псевдореферендуме россияне предлагали “военную форму” для детей — СБУ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
За голоса на псевдореферендуме россияне предлагали “военную форму” для детей — СБУ
Фото: СБУ

В Херсонской области в обмен за голоса на псевдореферендуме российские оккупанты предлагали людям так называемую военную форму на детей.

Как сообщили в СБУ, на освобожденных от захватчиков территориях обнаружили еще одну штаб-квартиру российских военных в селе Новоалександровка.

Помещение сельского совета оккупанты использовали как базу для проведения псевдореферендума. Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.

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Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей. Таким образом россияне поощряли местное население прийти и проголосовать на фейковом референдуме.

Также украинцев пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

За голоса на псевдореферендуме россияне предлагали “военную форму” для детей — СБУ / 3 фотографии

Но когда оккупанты увидели, что местные жители не участвуют в псевдоголосовании, то прибегли к угрозам и махинациям.

Они дали нескольким коллаборантам по два вооруженных военных и начали обходить каждый дом. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса за.

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Источник: СБУ
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