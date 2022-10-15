За голоса на псевдореферендуме россияне предлагали “военную форму” для детей — СБУ
В Херсонской области в обмен за голоса на псевдореферендуме российские оккупанты предлагали людям так называемую военную форму на детей.
Как сообщили в СБУ, на освобожденных от захватчиков территориях обнаружили еще одну штаб-квартиру российских военных в селе Новоалександровка.
Помещение сельского совета оккупанты использовали как базу для проведения псевдореферендума. Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.
Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей. Таким образом россияне поощряли местное население прийти и проголосовать на фейковом референдуме.
Также украинцев пытались подкупить бесплатными продуктами питания.
Но когда оккупанты увидели, что местные жители не участвуют в псевдоголосовании, то прибегли к угрозам и махинациям.
Они дали нескольким коллаборантам по два вооруженных военных и начали обходить каждый дом. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса за.